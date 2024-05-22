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توقيع 4 مذكرات تفاهم مع هنغاريا لتوفير منح دراسية للطلبة الأردنيين

22 مايو 2024
توقيع 4 مذكرات تفاهم مع هنغاريا لتوفير منح دراسية للطلبة الأردنيين

وطنا اليوم:وقع الأردن 4 مذكرات تفاهم مع هنغاريا أحداها ستتيح توفير 400 بعثة لطلبة أردنيين للدراسة في هنغاريا بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، في العاصمة عمّان اليوم الأربعاء، إن المحادثات المثمرة أنتجت توقيع 4 مذكرات تسهم في التعاون بين البلدين مذكرات تخص البيئة والتعليم.
ولفت الصفدي، إلى الاستمرار في العمل من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية وإيجاد آفاق أوسع للتعاون في قطاعات عديدة تشمل الاقتصاد والبيئة والتعليم والمياه والبنية التحتية إلى غير ذلك من القطاعات.


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