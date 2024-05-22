الأردن يسير 92 شاحنة إلى غزة تحمل طروداً غذائية وصحية وخيماً

وطنا اليوم:عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكانت تضم ٩٢ شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية.

وسُيّرت القافلة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) والهلال الأحمر القطري ومنظمة الخير وجمعية العروة الوثقى ومنظمة أنيرا والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية انسان الخيرية/ الكويت وتبرعات السيد مصطفى أوغلو، ليصار إلى توزيع المساعدات إلى الأهل بغزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تصب مباشرة في استمرارية حياة المتضررين في القطاع من أهلنا في غزة.

وأوضح بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الأساسية والضرورية والتي تعتبر شريان الحياة لأهلنا في غزة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى قد بلغ 1456 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.