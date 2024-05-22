ترامب يزيل مقطع فيديو مثيراً للجدل من حسابه بعد ساعات من نشره

وطنا اليوم:أزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو نُشر على حسابه على منصة “تروث سوشيال”، تضمن إشارة إلى “الرايخ الموحد”، بعد أن انتقدت حملة الرئيس جو بايدن وآخرون استخدام اللغة المرتبطة بالنظام النازي.

لم يعد الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي تم نشره بعد ظهر الإثنين 20 مايو/أيار 2024، متاحاً على الموقع بحلول صباح الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024، وأكد مصدر مطلع أنه تمت إزالة المنشور من الموقع.

يصور الفيديو رؤية إيجابية للبلاد في حالة فوز المرشح الرئاسي الجمهوري على بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني، ويظهر عناوين افتراضية للصحف حول اقتصاد مزدهر وحملة على الهجرة على الحدود الجنوبية.

في جزأين من الفيديو، يوجد نص أسفل عنوان أكبر يقول “القوة الصناعية تتزايد بشكل كبير… مدفوعة بإنشاء الرايخ الموحد”. والنص غير واضح إلى حد ما، ما يجعل من الصعب فهمه للوهلة الأولى.

وأدلى ترامب بسلسلة من التصريحات التحريضية خلال حملته الانتخابية، واصفاً أعداءه السياسيين بأنهم “حشرات”، وقال إن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني “يسممون دماء بلادنا”. وأثارت هذه الأوصاف انتقادات شديدة من الديمقراطيين وبعض المتخصصين في التاريخ الذين قالوا إنها تعكس خطاباً نازياً.

من جهتها، قالت كارولين ليفيت، وهي متحدثة باسم حملة ترامب، في بيان الإثنين، إن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة شخص خارج الحملة وشاركه أحد الموظفين الذي لم يلاحظ استخدام كلمة “الرايخ” قبل النشر.

فيما لم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق.

في الجانب الآخر، انتقدت حملة بايدن استخدام كلمة غالباً ما ترتبط بالرايخ الثالث لألمانيا النازية في حكم أدولف هتلر.

جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة بايدن، قال: “يا أمريكا… انتبهي. دونالد ترامب لا يلعب. إنه يخبر أمريكا بالضبط بما ينوي فعله إذا استعاد السلطة. الحكم كديكتاتور على طريقة الرايخ الموحد”.

كما اتهم سينجر ترامب أيضاً بتقليد بيان هتلر “كفاحي” رغم أن النص الموجود في الفيديو يبدو أنه منسوخ من صفحة على موقع ويكيبيديا عن الحرب العالمية الاولى ويشير جزئياً إلى التطورات التي سبقت حكم هتلر بفترة طويلة.

تقول صفحة ويكيبيديا: “لقد زادت القوة الصناعية والإنتاج الألماني بشكل ملحوظ بعد عام 1871، مدفوعاً بإنشاء الرايخ الموحد”.