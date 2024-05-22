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فيلادلفيا تحاضر حول الزخرفة الإسلامية من منظور علم الرياضيات

22 مايو 2024
فيلادلفيا تحاضر حول الزخرفة الإسلامية من منظور علم الرياضيات

وطنا اليوم:استضاف قسم الرياضيات في جامعة فيلادلفيا الدكتور مصطفى الهياجنة الأستاذ المشارك في جامعة اليرموك – قسم الرياضيات لتقديم محاضرة بعنوان ” الزخرفة الاسلامية من منظور علم الرياضيات ” تحدث فيها الدكتور مصطفى عن الزخارف التي أبدعتها الحضارة الإسلامية وزينت بها السقوف والجدران والأرضيات في الحمراء بالأندلس وبين كيف يمكن أن نستعمل هذه النماذج لتقديم العديد من المفاهيم والطرائق الرياضية للطلاب في مختلف مراحل دراستهم (ابتداء بالمرحلة الأساسية وحتى مرحلة التعليم الجامعي) ، و وضح الدور الذي لعبته الرياضيات في ابتكار تلك الزخارف وأيضا في فهمها وتصنيفها.
وقد لاقت المحاضرة تفاعلا واسعا من الحضور لما قدمته من معلومات مفيدة . وفي نهاية المحاضرة كرم الدكتور سمير مسعود عميد كلية العلوم الضيف المشارك


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