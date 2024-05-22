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وزير جيش الاحتلال يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة

22 مايو 2024
وزير جيش الاحتلال يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة

وطنا اليوم:أعلن وزير جيش الاحتلال يووآف غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” بالضفة الغربية.
وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.


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