بحث التعاون المشترك بين عمان الاهلية ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان مع القائم بأعمال السفارة الإماراتية في الأردن، المستشار حمد المطروشي سبل التعاون المشترك بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية.

وقدم حمدان شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها الجامعة والهادفة إلى رفع سوية الجامعة وتميزها خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية، حيث حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً غير مسبوق العام الماضي بدخولها في تصنيف كيو أس للجامعات العالمية بالمرتبة 801-850 عالمياً والمرتبة الثالثة محلياً والمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة.

بالإضافة الى تحفيز البحث العلمي وتحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها خدمة لطلبتها، وتوفير بيئة تعليمية مثلى تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الإماراتية في الأردن، المستشار حمد المطروشي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مبديا اعتزازه بالمستوى الأكاديمي للجامعات الأردنية عموما ولجامعة عمان الأهلية خصوصا.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الجامعة درع الجامعة التذكاري للقائم بأعمال السفارة الإماراتية تقديرا لجهوده المبذولة خدمة للتعاون بين البلدين الشقيقين .