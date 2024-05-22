بلينكن: لسنا حزينين على وفاة الرئيس الإيراني

وطنا اليوم:اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي”.

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ردا على سؤال السناتور تيد كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى طهران: “نحن بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته”.

وفي الوقت نفسه، أشار كروز إلى أنه “من المخجل أن يتم تنكيس الأعلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف حدادا على وفاة الرئيس الإيراني”.

كما سأل كروز عما إذا كان يعتقد أن “العالم أصبح أفضل” بعد وفاة رئيسي، فرد بلينكن: “بالنظر إلى الأشياء الفظيعة التي تورط فيها كقاض وكرئيس، سأقول نعم، من الممكن أن يكون الشعب الإيراني في وضع أفضل”.

بدوره، انتقد السناتور جون باراسو وزارة الخارجية بسبب تعازيها، واصفا مثل هذا القرار بأنه “خطأ فادح”، فأجاب بلينكن: “لقد أعربنا عن تعازينا الرسمية، ونحن نفعل ذلك عندما تفقد الدول قادتها سواء كانوا أعداء أم لا”.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعازيها لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لكفاح الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحريات.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن “الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها لوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في وفدهم في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران”.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.