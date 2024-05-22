إذاعة الاحتلال: 10 ألوية تقاتل بذروة غير مسبوقة في غزة

وطنا اليوم:يواصل نظام الاحتلال عملياته الحربية وحرب إبادته الجماعية في غزة متجاوزًا كل القوانين الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ورغم ذلك فهو يفشل في غزة ولا يحقق الانتصارات التي يريدها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 10 ألوية تابعة للجيش تقاتل في قطاع غزة حاليا في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.

ومع كل هذا العدد فما تحقق ليس كبيرا حيث أن مسؤولين أميركيين كبار قد قالوا أنه رغم القتال بشكل كبير لسبعة أشهر إلا أنه لم يتم تدمير إلا حوالي ثلث حماس فقط ولا أكثر من ذلك.

وتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأمام هذا فتواصل حركة المقاومة كتائب القسام أنها أوقعت قوة صهيونية راجلة من 10 جنود في كمين بعملية مركبة بعد استهدافها بعبوة رعدية وقنابل يدوية شمال بيت حانون.

كما ذكرت كتائب القسام أنها دمرت دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.