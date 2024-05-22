النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته بأن مزيدا من الدول تنضم للدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع القليلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز خلال كلمة في البرلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين “للخطر ويواصل تدمير غزة”، مشيرا إلى “أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة”.

وشدد على أن “التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية”.

كما أعلن رئيس الوزراء النرويجي، الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي في الثامن والعشرين من أيار/ مايو الجاري. مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا.

وشدد أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية.

وبين أن الحرب في غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية.

وكانت كل من جامايكا، وباربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما، اعترفت بدولة فلسطين منذ الخامس من آذار/مارس الماضي.

دول وازنة تعترف بالدولة الفلسطينية

وتعترف 8 دول في القارة العجوز بالدولة الفلسطينية، فضلا عن الدول التي كانت ضمن حلف وارسو، الذي ضم ألبانيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا والمجر، التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي سابقًا، إلى جانب قبرص والسويد.

كما تعترف دول في أمريكا الجنوبية بفلسطين “دولة حرة ومستقلة” هي فنزويلا منذ العام 2005 والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وغويانا وتشيلي والبيرو منذ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2009.

بالإجمال، ترتفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 139 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.