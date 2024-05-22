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الأردنية: تدريس يوم الأربعاء سيكون عن بعد عبر الإنترنت

22 مايو 2024
الأردنية: تدريس يوم الأربعاء سيكون عن بعد عبر الإنترنت

وطنا اليوم:بالتزامن مع انتهاء انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية التي أُجريت امس الثلاثاء، تعلن الجامعة إلى طلبتها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أن تدريس اليوم الأربعاء سيكون عن بعد عبر الإنترنت، ذلك حرصًا من إدارتها على استمرار توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسيّة، وضمان سير العملية التعليمية دون أي انقطاع.

وفي هذا الصدد، تثني الجامعة الأردنية على ما شهدته أروقة حرمها من ممارسة ديمقراطيّة نزيهة، انتهت بنجاح انتخابات مجلس اتحاد الطلبة اليوم، بما يجسّد روح المسؤولية العالية لدى الطلبة الذي تمثّل بمشاركتهم الفاعلة والتزامهم بمعايير النزاهة والشفافية، ويعكس الوعي المتقدم لديهم، ويعزّز من مكانة الجامعة منارةً للعلم والديمقراطية.

وتوضح الجامعة أن هذا الإجراء مؤقت ويُتّخذ نظرًا للحاجة إلى إعادة تجهيز قاعاتها الدراسية، وإزالة الدعاية الانتخابية المنتشرة في أنحاء الحرم الجامعي، حفاظًا على جماليّته، ورغبةً في توفير بيئة مريحة ومشجعة على التعلم.


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