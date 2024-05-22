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الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على جنوب لبنان

22 مايو 2024
الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على جنوب لبنان

وطنا اليوم:نفذ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي غارات جوية عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على بلدات يارين، عيتا الشعب، مارون الراس والجبين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في بيروت.

وأضاف”أن القصف أدى إلى تدمير عدد من المنازل من دون تسجيل إصابات في الأرواح، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق ساحل الناقورة، وحلق على علو منخفض فوق القطاع الغربي وجزين وصولا إلى مدينة صور”.

وأشار إلى” قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق حلتا، كفرحمام وكفرشوبا، فيما تعرضت منطقة وطى الخيام لقصف بالقذائف الفوسفورية”.


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