حزب إرادة يهنيء الطلبة ال ٣٧ الفائزين معه في إنتخابات طلبة الجامعة الأردنية

وطنا اليوم-من أم الجامعات ومنارة العلم في وطننا المهيب ، حصل الطلبة المرشحين في القوائم المحسوبة على حزب إرادة على ٣٧ مقعد من أصل (١١١) مقعد تشكل إجمالي مقاعد إتحاد طلبة الجامعة الأردنية.

بعد عملٍ دؤوب من الطلبة وقياداتهم وبسمعتهم الحسنة وفكرهم وثقة زملائهم بهم وبعدهم عن المغريات الغير مشروعة ، توجت الجهود بفوز الـ ٣٧ مرشح التالية أسمائهم :

محمد البقور

عبدالله المناصير

أوس الرحامنة

محمود السليحات

محمد زيد الزيادات

حارث الصلاحين

راشد عزام العلوان

قتيبه المحاسنه

بركات الرماضنة

محمد المناصير

حمزة المومني

عمرو زريقات

بشر عبيدات

عبد الله الزغيلات

محمد الغزو

خالد الكفاوين

احمد الزغول

مصعب شهاب

سليمان الطرمان

خالد النجادا

معتصم العدوان

محمد المساندة

نور الدين آل خطاب

عدنان الجبور

جواد الهروط

معن العجارمة

عبدالله العجارمة

باسل الخلايله

يزن الخوالدة

إبراهيم الزبون

ليث الخزاعلة

حمزة الفاعوري

محمد الحليق

سند قطيشات

علي العدوان

راكان الشوابكة

اسامة الزغول

هذا وبإسم الهيئة العامة لحزب إرادة يهنيء مكتب شباب حزب إرادة الطلبة بفوزهم بالانتخابات، و ثقة زملائهم التي حازوا عليها، وهذا تعبير عن صدق إخلاصهم النية في القول والعمل، و هذه الثقة تكليف من زملائهم لا تشريف، و ذلك باستمرار جهودهم في تمثيلهم خير تمثيل والدفاع عن حقوقهم.

ويبعث الحزب برسالة شكر وتقدير لمن لم يحالفه الحظ من مرشحين حزب إرادة، ويؤكد لهم أن رسالتهم النبيلة قد تحققت بترك الأثر الطيب والمشاركة الحقيقية، فالمقصد الأساسي من المشاركة في انتخابات الطلبة هو اكتساب الخبرة وخوض التجربة لتأسيسهم على الممارسة والسلوك الديمقراطي، ويوجه الحزب مرشحيه ممن لم يحالفهم الحظ الى أن يستكملوا ما بدأوه من مشاريع وأعمال تطوعية خدمة لزملاءهم ، وأن يتعاونوا مع المجلس المنتخب بتقديم الاقتراحات والتوصيات كمجلس ظل فاعل ومؤثر، وهذا عهدنا بهم.

علمًا بأن مرشحي الحزب كسائر الطلبة قد شاركوا في الانتخابات وفقاً للنظام المعمول به في الجامعة الأردنية، إذ ترشحوا عبر القوائم العامة على مستوى الجامعة والقوائم الخاصة بالكليات، في تعبير عن مدى حرص الحزب على تمثيل كل طالب من أبناءنا في الجامعة الأردنية.

وإن حزب إرادة مستمر بدعم الشباب ممن صدقوا العهد للأردن بالالتزام والوفاء للمصلحة الوطنية العامة وتغليب صوت ضمير الأمة، والاهتداء بتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي أوصى الشباب بالانخراط في العمل العام وأن يكونوا أداة التغيير الإيجابية.

كما يشيد الحزب بجميع القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت مع إرادة أم لم تكن ولكنها مع الوطن وذلك تجسيدا للمبدأ الديمقراطي ونبارك لمن نجح منهم ونتمنى الحظ الأوفر لمن لم يحالفه الحظ، وإن الهدف الأساسي قد تحقق بالمشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي المهيب.

هنيئا لطلبتنا، أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية ، وهنيئا لطلبة الجامعة الأردنية بمن اختاروهم ووثقوا بهم لتمثيلهم خير تمثيل

#هنا_الجامعة_الأردنية

#هنا_حزب_إرادة