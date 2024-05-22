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التيار الاسلامي يفوز بثلث المقاعد بانتخابات الجامعة الاردنية ..تفاصيل

22 مايو 2024
التيار الاسلامي يفوز بثلث المقاعد بانتخابات الجامعة الاردنية ..تفاصيل

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وطنا اليوم_ حصلت قائمة اهل الهمة في الجامعة الاردنية من اصل 111مقعدا على ما يقارب 35الى 38مقعدا مع حلفائها من الاقسام والكليات.

 

وحسب مصادر ان هذه القائمة محسوبة على التيار الاسلامي في الجامعة الاردنية.

 

فيما ذهبت باقي المقاعد الى التيار الوطني المعروف بالنشامى والى المستقلين والى قائمة كرامة التي نافست على القوائم العامة .

 

ونفت المصادر الى ان التيار الاسلامي سيطر على 50%من عدد المقاعد في الجامعة انما ذلك يحتسب على القوائم العامة التي تشمل 18مقعدا من اصل 111.

 

وأظهرت النتائج حصد قائمة النشامى 6 مقاعد، وأهل الهمة 9 مقاعد، و قائمة الكرامة 3 مقاعد ، وسجلت كلية العلوم والتأهيل أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات بنسبة 71,25 بالمئة.

 

وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة من قبل القاعدة الطلابية 52 بالمئة؜ في عملية الاقتراع والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء واستمرت لغاية الساعة الرابعة مساء قبل ان تقوم عمادة شؤون الطلبة بتمديد الانتخابات لساعة أخرى لعدم الوصول الى النسبة القانونية والتي يجب ان تتجاوز 50 بالمئة.


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