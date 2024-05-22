تمارين متنوعة متواصلة ضمن تمرين الأسد المتأهب 2024

نفذت قيادة القوات البحرية المشتركة (CFMTF)، الثلاثاء، تمريناً تعبوياً شاملاً على مرحلتين، بحضور مدير العمليات الحربية وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2024.

واشتملت المرحلة الأولى على مناورات برية، جرى خلالها تنفيذ عدد من الفعاليات، أبرزها تنفيذ عملية هجوم على مواقع معادية والاشتباك معهم وتطبيق قواعد الاشتباك وفرض السيطرة وإعادة التموضع والحماية.

كما اشتملت المرحلة الثانية على مناورات بحرية، جرى خلالها تطبيق عدد من الفعاليات حول تعرض سفينة بحرية لهجوم من قبل مجموعة معادية في المياه الإقليمية، وتم التعامل معهم من قبل فريق تطهير السفن (VBSS) وإنزال قوات فرق تفتيش السفن بمساندة طائرات سلاح الجو الملكي الأردني.

وجرى خلال التمرين تطبيق فعاليات تحاكي اشتباه تسرب كيماوي في المنطقة، والتعامل معه من قبل فرق الإسناد الكيماوي المشاركة، إضافةً إلى التعامل مع سيناريو إسقاط قنبلة من طائرة مسيرة وكيفية التعامل مع الإصابات وإخلائها إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري من قبل كوادر الخدمات الطبية وطب الميدان.

وفي سياق متصل، نفذت قيادة القوات الخاصة (CJSOTF) اليوم، تمرين بحث وإنقاذ قتالي، بمشاركة القوات الخاصة من الدول الشقيقة والصديقة.

واشتمل التمرين على عمليات مكافحة التهريب، التعامل مع الخلايا الإرهابية المسلحة التي تدعم مجموعات التهريب، إضافةً إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي، بمشاركة فرق من الأردن، أميركا، كوسوفو، لبنان، والعراق.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة، وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم والتدرب على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع عمليات التهريب.

يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب 2024، جاء لتلبية المتطلبات العملياتية للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي والدول المشاركة، وبما يتلاءم مع طبيعة التهديد، إذ يهدف إلى تنفيذ عمليات الأمن البحري وحماية المنشآت ومواجهة التهديدات في المنطقة والإقليم، كما يهدف إلى مقاومة تهديدات منظومة الطائرات المسيرة والتخطيط والتنفيذ لعمليات الإخلاء الطبي، وتحسين قدرات الاستجابة للحوادث الكيميائية.