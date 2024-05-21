بلا تنفس ولا نبض.. طفلة تعود للحياة بأعجوبة في إربد

أنقذت كوادر دفاع مدني شرق إربد حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف، تعرضت للغرق بعد سقوطها في بركة سباحة بمتنزه في محافظة إربد، وابتلاعها كمية كبيرة من المياه؛ مما نجم عنه فقدانها العلامات الحيوية، بعد أن نقلها ذووها سيرا على الأقدام إلى محطة الدفاع المدني القريبة من مكان وقوع الحادثة في منطقة المخيبة.

رحمة لاستكمال العلاج والمراقبة.

من ناحية أخرى، ثمّن والد الطفلة الجهود التي قامت بها كوادر الدفاع المدني وسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها التي ساهمت في إنقاذ حياة الطفلة، وقدم شكره أيضاً لأحد كوادر الدفاع المدني الذي كان موجودا في المكان وفي إجازته الرسمية حيث قام بعملية إنقاذ الطفلة والمساعدة في نقلها إلى المحطة.

وكانت مديرية الأمن العام أكدت ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات للوقاية من حوادث الغرق الناجمة عن السباحة في الأماكن غير المخصصة أو التي لا تتوافر فيها شروط السلامة، لافتة إلى ضرورة متابعة الأطفال في أماكن السباحة والمسطحات المائية، خاصة وأن الأطفال واليافعين هم الأكثر عرضة لحوادث الغرق.