الاميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البر والاحسان بالمفرق

وطنا اليوم_

– سلمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، المساعدات التي قدمتها الحملة للأسر العفيفة والأطفال في منطقة الدفيانة التابعة للواء البادية الشمالية الشرقية.

وأكدت سموها أن حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) وبالتعاون مع شركائها، مستمرة في نهجها ورسالتها الإنسانية نحو الفئات المستهدفة في جميع مناطق المملكة خاصة مناطق جيوب الفقر، وتقدم كل ما يمكن لمساعدة الأسر وتحسين أوضاعها المعيشية والإقتصادية وتمكينها من الإعتماد على الذات.

ولفتت سموها، خلال حفل التسليم، بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا والعين طلال الماضي وممثلين عن الفعاليات الشعبية وشيوخ ووجهاء عشائر، إلى أهمية الدور، الذي يمكن أن تقوم به المرأة في مناطق جيوب الفقر من خلال المساهمة في تنمية المجتمع وإقتراح الحلول الممكنة لقضايا التنمية الإقتصادية والإجتماعية لاسيما المتعلقة بالمرأة.

وأشادت سموها بشركاء الحملة من المؤسسات الوطنية، معربة عن إعتزاز الحملة بهذه الشراكات البناءة تجسيدًا للأهداف الإنسانية للحملة.

وأستمعت سموها لعرض حول تدخلات وبرامج الحملة في منطقة الدفيانة قدمته مديرة مراكز الأميرة بسمة للتنمية في محافظة المفرق وداد الشريدة والرائدة المجتمعية هنا العيسى.

وتبادلت سموها الحديث مع اللجنة الشبابية ولجنة الدعم المجتمعي في المركز حول المبادرات التي تم تنفيذها والقائمة حاليًا والتي تخدم أهل منطقة الدفيانة كمبادرة حديقة طيور الجنة ومبادرة حفظ النعمة ومبادرة يد بيد للمحافظة على آثارنا”.

وتحدثت عضو اللجنة النسوية أماني الحوت عن قضية عمالة الأطفال وأثرها على المنطقة.

وأطلعت سموها على منتجات السيدات ضمن بازار مصغر حيث تم الحديث عن قصصهن ودعمهن بالإحتياجات الأساسية وتوزيع شهادات المشاريع الإنتاجية بالإضافة إلى التدريبات المتعلقة بإدارة المشاريع.

وألتقت سموها برئيسة وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية البشائر الخيرية حيث أستمعت من رئيسة الجمعية ميساء الروابدة عن الخدمات التي تقدمها الجمعية من دورات تدريبية حيث أستفادت 500 سيدة من فرص العمل التي وفرتها الجمعية من خلال التشبيك مع مركز الأميرة بسمة للتنمية لافتة أنه يوجد في الجمعية مشاريع فاعلة وتعمل على مشروع التغذية المدرسية ل 6400 طالبة وطالبة بدعم من الجمعية الملكية للتوعية الصحية في مختلف مناطق البادية، وأعلنت سموها عن دعم الجمعية بمشروع تفريز الخضروات لتمكينها من تقديم خدمات بشكل أفضل لأهل المنطقة.

وزارت سموها مدرسة الدفيانة الأساسية المختلطة حيث جرى توزيع الملابس والهدايا على الاطفال وعددهم 50 طالبًا وطالبة من الصف الأول ولغاية الصف الخامس.

وتم توزيع 150 طردًا غذائيًا على عدد من الأسر إضافة إلى توزيع هدايا على 50 طفلاً وطفلة من الصف الأول وحتى الخامس الأساسي بالإضافة إلى 430 هدية على أطفال المنطقة.