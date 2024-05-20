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إلقاء القبض على ثلاثة أشقّاء اعتدوا على شخص بالأدوات الحادة في منطقة أبو نصير

منذ 10 ثواني
إلقاء القبض على ثلاثة أشقّاء اعتدوا على شخص بالأدوات الحادة في منطقة أبو نصير

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد أول أمس بتعرّض أحد الأشخاص للاعتداء بواسطة الأدوات الحادة من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء وجوده في منطقة أبو نصير شمالي العاصمة، إذ أُلقي القبض مباشرة على المعتدي الرئيس في الحادثة وأُحيل للقضاء وجرى توقيفه .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المصاب أُسعف إلى المستشفى وهو قيد العلاج وبحالة متوسطة، فيما تم من خلال التحقيقات تحديد هوية ثلاثة أشقّاء للمعتدي الرئيس اشتركوا بالاعتداء. وجرى البحث عنهم وأُلقي القبض على اثنين منهم وجرى التعميم عن الثالث. وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء .
كما وأشارت التحقيقات إلى أنّ خلافًا سابقا بين الأشخاص وذلك الشخص كان سبب الاعتداء، إذ توجد قضية سابقة فيما بينهم تمت إحالتها للقضاء منذ شهر تقريبا .


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