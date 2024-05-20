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الأمانة: إقبال واضح من الأردنيين على حافلات التردد السريع

منذ دقيقتين
الأمانة: إقبال واضح من الأردنيين على حافلات التردد السريع

وطنا اليوم:قال الناطق باسم أمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة، إن الإقبال على حافلات التردد السريع جيد، ونلاحظ إقبالاً من قِبل المواطنين على استعمال حافلات التردد السريع.
وأضاف الرحامنة في تصريح أنه لم ترد مشاكل أو شكاوى من قبل المواطنين حول حافلات الباص السريع.
وافتتح الملك عبدالله الثاني مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 153 مليون دينار، ويتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا، وسبعة جسور، وخمسة أنفاق، وخمس محطات ركاب نموذجية.
ويضم المشروع مسارين، الأول يمتد من منطقة المدينة الرياضية في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلومترا، والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلومترا.
ويعمل هذا المشروع على تخفيف الازمات المرورية ما بين المحافظتينِ، ويسهل على المواطنين تنقلَهم، حيث خصص له ثمان وأربعون حافلة بسعة تتراوح بين اثنينِ وستين إلى سبعين راكباً


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