بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

منذ 32 ثانية
الأونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، أن إسرائيل أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وقالت “الأونروا”، عبر “إكس”، إن “النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان”.
وقبل الهجوم الإسرائيلي كان يوجد في رفح نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع المحاصر للعام الـ18.
وأكدت “الأونروا” أنه “في كل مرة تُشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم، ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم، بحثا عن الأمان، لكن لا توجد منطقة آمنة”.
وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورا.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا

12:45

مستوطنون يوزّعون الحلوى الشرقيّة احتفالاً بمقتل الرئيس الإيرانيّ

12:38

زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024

12:13

3 اشخاص يعتدون على شاب بأدوات حادة بأبو نصير

11:54

جامعة البترا تحقق المركز الأول في مسابقة قاص الجامعات الأردنية

11:51

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا تاريخيا في الأردن

11:46

الأردن يعزي طهران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

11:42

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 2 حزيران المقبل

11:38

خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس

11:27

ديوان المحاسبة: سننسحب من التدقيق المُسبق ولجان المشتريات والعطاءات

11:03

داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل السياح الإسبان في أفغانستان

10:52

الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه