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ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا

منذ ساعتين
ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا

وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فرقها الرقابية في مديرية الغذاء، كمية من المكملات الغذائية غير المجازة تستخدم لغايات التنحيف وتخفيف الوزن ويروج لها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي .

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن مئات العبوات من هذه المكملات الغذائية المخالفة ضبطت في بعض محافظات المملكة تحمل أسماء تجارية متنوعة؛

– ‏Sliming capsules

– ‏Fat stop، Perfect body sliming

– ‏Keto

– ‏7 mix

– ‏Ginseng kianpi pil

– ‏Zeytuni

وتحذر المؤسسة من شراء المنتجات المذكورة مؤكدة على مواصلة عملياتها النوعية في مراقبة وتتبع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات المكملات الغذائية سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالاستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام 2017 واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص حفاظا على صحة وسلامة مستخدمي هذه المكملات.

ودعت المؤسسة إلى شراء مثل هذه المنتجات من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).


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