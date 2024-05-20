مستوطنون يوزّعون الحلوى الشرقيّة احتفالاً بمقتل الرئيس الإيرانيّ

وطنا اليوم:تُواصِل وسائل الإعلام العبريّة في الكيان متابعة ومواكبة الحدث الذي أودى بحياة الرئيس الإيرانيّ، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجيّة، أكدت القناة الـ 13 بالتلفزيون العبريّ نقلا عن مسؤولين كبار المستوى في تل أبيب أنّه لا علاقة لدولة الاحتلال بالحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، أدّت لوفاته، ومقتل وزير الخارجيّة أيضًا، حسين أمير عبد اللهيان، ومقتل عددٍ من المسؤولين كانوا على متن المروحيّة التي تحطمّت في ظروفٍ ما زالت غامضةً.

ووصلت ذروة التشفي والحقد والكراهية في إسرائيل في عددٍ من المدن، وعلى نحوٍ خاصٍّ في مدينة تل أبيب، إذْ نُشِرَت العديد من الفيديوهات لشخصيات مكن الكيان تقوم بتزويع الحلوى الشرقيّة على المارّين “احتفالاً” بمقتل الرئيس الإيرانيّ، في ظلّ تجاوب الجمهور مع هذه المبادرة، كما أكّدت الفيديوهات، التي نُشِر بعضها على منصة التواصل الاجتماعيّ (انستغرام).

علاوة على ذلك، ذكر بعض المعلّقين الإسرائيليين من القراء في تعقيباتهم أنّهم بحالة سعيدةٍ لمقتل رئيسي، في حين أكّد أحدهم بالقول” “كل الاحترام والتقرير لجيش الدفاع الإسرائيليّ”.

وأظهرت مشاهد على الإعلام الإسرائيلي، ما يمكن اعتبارها احتفالات بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في تحطم مروحية.

وفي استوديوهات القناة الـ14 الإسرائيلية، جرى توزيع الحلويات على الهواء مباشرة فرحاً بتحطم طائرة الرئيس الإيراني ووفاته والوفد المرافق له.

كما أثيرت تحريضات في إسرائيل عبر وسائل الإعلام هناك، لتوجيه ضربة موجعة وقاسية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي، أن الوقت الحالي مناسب لتوجيه هذه الضربة باعتبار أن حسن نصر الله مصاب بصدمة بمقتل صديقه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.