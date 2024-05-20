3 اشخاص يعتدون على شاب بأدوات حادة بأبو نصير

وطنا اليوم:شن 3 أشخاص هجوما وحشيا على الشاب محمد حسن ملحم بمنطقة ابو نصير في العاصمة عمان، أثناء عمله.

وقالت والدة الشاب إن ابنها تعرض للضرب من قبل 3 اشخاص مساء الاحد الماضي نتيجة خلاف بينه وبين شاب بسبب تأخر وصول “تنك مياه” في موعد متفق عليه بينهم.

وأوضحت أن ابنها محمد من سكان محافظة اربد وكان قد انتقل مؤخرا إلى منطقة ابو نصير للعمل بوظيفة “حارس عمارة”.

وأضافت انه وأثناء تواجد ابنها في منطقة أبو نصير قام مجموعة شبان بالاعتداء عليه وضربه بأدوات حادة على منطقة الوجه بطريقة وحشية أدت إلى تشويه وجهه بشكل كامل، وخضع لعملية جراحية يوم امس لمدة 12 ساعة وما يزال في المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وبينت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على احد الاشخاص، وجرى التعميم على باقي الاطراف، وبوشرت التحقيقات.