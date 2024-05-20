جامعة البترا تحقق المركز الأول في مسابقة قاص الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:فازت الطالبة ختام ماهر الحنيطي من قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة البترا بالمركز الأول في مسابقة “قاص الجامعات الأردنية”.

ونظمت جامعة الزيتونة المسابقة تحت عنوان: “أطفال غزة بين الحصار والحرب”، شارك فيها ثماني عشرة جامعة حكومية وخاصة، بقرابة تسعين قصة قصيرة، وحازت الطالبة ختام على لقب قاص الجامعات الأردنية عن قصتها “ليلة”.

كما شاركت طالبتان أخريان من جامعة البترا ونالتا شهادات تقديرية، وهما: أنوار محمد أبو هزّاع، وكليمانس جليل.

وأشرف على المتسابقين من طلبة الجامعة: الدكتورة أماني سليمان من قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم، ورئيسة قسم النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة عفاف العتيبي.

وألقت الدكتورة أماني سليمان كلمةً باسم لجان التحكيم في المسابقة التي ضمت عدداً من الأكاديميين وكتّاب القصة القصيرة الأردنيين.

وكرمت جامعة الزيتونة الطالبة الحنيطي، وشارك في التكريم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور سميح مقدادي، وأثنوا على الإنجاز المميز للطالبة مؤكدين دعم إدارة الجامعة لجميع الفعاليات والمشاركات التي تنمي المواهب والإبداعات عند الطلبة.