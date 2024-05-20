بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا تاريخيا في الأردن

منذ 4 ثواني
أسعار الذهب تسجل ارتفاعا تاريخيا في الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وحسب التسعيرة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في الأردن 49 دينارا لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 47 دينارا لجهة الشراء من المواطن.
وعالميا بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.50 دينارا، و 44 دينارا على التوالي.
قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات، اليوم الاثنين بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2433 دولار للأونصة.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2440.49 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2434.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.85 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1085.95 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.50 دولار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:46

الأردن يعزي طهران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

11:42

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 2 حزيران المقبل

11:38

خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس

11:27

ديوان المحاسبة: سننسحب من التدقيق المُسبق ولجان المشتريات والعطاءات

11:03

داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل السياح الإسبان في أفغانستان

10:52

الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

10:42

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 14

10:38

بعد إعلان وفاته رسميا.. رسائل تعاز عربية وعالمية بإبراهيم رئيسي

10:15

بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان

10:09

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

10:04

وفيات الاثنين 20-5-2024

10:00

حماس تعزي الشعب الإيراني في رحيل رئيسي

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه