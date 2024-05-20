أسعار الذهب تسجل ارتفاعا تاريخيا في الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وحسب التسعيرة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في الأردن 49 دينارا لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 47 دينارا لجهة الشراء من المواطن.

وعالميا بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.50 دينارا، و 44 دينارا على التوالي.

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات، اليوم الاثنين بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2433 دولار للأونصة.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2440.49 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2434.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.85 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1085.95 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.50 دولار.