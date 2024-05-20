بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي طهران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

منذ 7 ثواني
الأردن يعزي طهران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

وطنا اليوم:اعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي الاثنين، عن احر مشاعر العزاء للشعب الايراني الشقيق وقيادته وحكومته بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، الذين توفوا في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.
وقال الصفدي عبر “اكس”: رحم الله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما. أحر مشاعر العزاء للشعب الإيراني الشقيق وقيادته وحكومته، ونتضامن معهم في هذا المصاب الصعب”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 2 حزيران المقبل

11:38

خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس

11:27

ديوان المحاسبة: سننسحب من التدقيق المُسبق ولجان المشتريات والعطاءات

11:03

داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل السياح الإسبان في أفغانستان

10:52

الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

10:42

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 14

10:38

بعد إعلان وفاته رسميا.. رسائل تعاز عربية وعالمية بإبراهيم رئيسي

10:15

بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان

10:09

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

10:04

وفيات الاثنين 20-5-2024

10:00

حماس تعزي الشعب الإيراني في رحيل رئيسي

09:52

الأردن الرابع عربياً و 35 عالمياً في معدل سرعات الإنترنت

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه