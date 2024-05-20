الأردن يعزي طهران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

وطنا اليوم:اعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي الاثنين، عن احر مشاعر العزاء للشعب الايراني الشقيق وقيادته وحكومته بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، الذين توفوا في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

وقال الصفدي عبر “اكس”: رحم الله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما. أحر مشاعر العزاء للشعب الإيراني الشقيق وقيادته وحكومته، ونتضامن معهم في هذا المصاب الصعب”.