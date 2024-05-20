انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 2 حزيران المقبل

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، أن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج سيبدأ في الثاني من شهر حزيران المقبل.

وأشار الخلايلة إلى إقامة حفل وداع بمدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمان للقافلة الأولى التي ستتبعها بقية القوافل، وفقا لخطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948 وبأقل الأسعار الممكنة، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم سالمين بإذن الله تعالى.