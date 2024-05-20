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خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس

منذ 20 ثانية
A picture released by the office of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on March 20, 2013, shows him addressing the nation on the occasion of Noruz, the Iranian New Year, in Tehran. AFP PHOTO/HO/IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

وطنا اليوم:نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله الاثنين، إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
وأعلن خامنئي الحداد الوطني لمدة خمسة أيام.
الرئاسة الإيرانية، أعلنت الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.
ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بـ “سيد الشهداء”.


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