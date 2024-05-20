ديوان المحاسبة: سننسحب من التدقيق المُسبق ولجان المشتريات والعطاءات

وطنا اليوم:في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف السلطات وعلى رأسها السلطة التشريعية وديوان المحاسبة، زار رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ورئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات ديوان المحاسبة لبحث العديد من القضايا التي تهم العمل الرقابي.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي قدم رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين ايجازً عن الخطط التطويرية التي ينفذها ديوان المحاسبة خاصة بعد إطلاق خطته الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، والتي تستند الى رؤى جلالة الملك في إصلاح القطاع العام، مثمنّاً دور مجلس النواب ممثلاً بسعادة رئيس المجلس وكافة اللجان على التعاون والدعم الكبير لعمل الديوان خاصة في مجال العمل الرقابي باعتبار الديوان الذراع الرقابي لمجلس الأمة.

وأوضح الحمادين الى أن الديوان سينسحب من التدقيق المسبق المتمثل بالمشاركة في كافة اللجان وخاصة لجان العطاءات والمشتريات والاستلامات مع نهاية العام الحالي، وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية للرقابة المالية وذلك بهدف اعطاء المسؤول حرية التصرف واتخاذ القرار ليتم التدقيق لاحقاً وفقاً للممارسات الدولية الفضلى، علاوةً على تطوير منهجية اعداد التقارير الرقابية والتركيز على المخالفات الجوهرية، وتعزيز عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة.

بدوره أكدّ الصفدي على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس وديوان المحاسبة، مشدداً في ذات الوقت بأن المجلس منفتح بشكل كامل على توثيق التعاون بين الجهتين وأيجاد طرق وآليات جديدة تفعّل وتزيد من وتيرة التنسيق بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون رقابة الديوان على المجلس نموذجاً يحتذى لبقية الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان في كيفية الاستجابة الى المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان.

ولفت الصفدي بأن المجلس يدعم الديوان بشكل في خطته الاستراتيجية وآليات التطوير والمنهجيات التي ينفذها حاليا، مشيراً الى أن المجلس يقف دائماً في دعم العمل المؤسسي الذي يقوم به الديوان.