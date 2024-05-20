داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل السياح الإسبان في أفغانستان

وطنا اليوم:أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، عبر منشور على حسابه بتطبيق تيلغرام، الأحد، مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على سياح من الجنسية الإسبانية في إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، إن 3 سائحين إسبان قتلوا وأصيب آخر في الهجوم، حسب وكالة رويترز

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قاني، أن السلطات ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم الذي أطلق فيه مسلحون النار.

وإلى جانب السياح الـ3، قتل 3 مواطنين أفغان، وفقا لما ذكرت وكالة فرانس في وقت سابق.

ويضم إقليم باميان الجبلي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبقايا تمثالين عملاقين لبوذا فجرتهما حركة طالبان خلال حكمها السابق عام 2001.

وتتعهد طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في 2021 بـ”استعادة الأمن وتشجيع السياح” على زيارة البلاد، وبيع التذاكر لهم لمشاهدة بقايا تمثالي بوذا. إلا أنها في الوقت نفسه، شددت القوانين في البلاد ضد النساء.

وهجوم الجمعة هو أحد أخطر الهجمات التي تستهدف السياح منذ مغادرة القوات الأجنبية، وتولي طالبان مقاليد السلطة في 2021.

وفي عام 2022، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم أصيب فيه مواطنون صينيون في فندق يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل.