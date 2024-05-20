بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

منذ 17 ثانية
الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإيراني اليوم الاثنين، مقتل 3 من كبار الضباط كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت أمس الأحد في شمال غرب إيران.
وبحسب بيان للجيش الإيراني، فقد تم الإعلان عن أسماء قائد الطائرة والمساعدين له الذين كانوا على متن المروحية التي تحمل إلى جانب رئيسي، وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية.
وأضاف البيان أن “العقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، واللواء الفني بهروز قديمي كانوا من بين ضحايا المروحية الرئاسية”.
وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:42

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 14

10:38

بعد إعلان وفاته رسميا.. رسائل تعاز عربية وعالمية بإبراهيم رئيسي

10:15

بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان

10:10

انتقادات حادة لخطة الحكومة بالتضييق على موظفي القطاع العام بحرمانهم من الاجازات بدون راتب

10:09

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

10:04

وفيات الاثنين 20-5-2024

10:00

حماس تعزي الشعب الإيراني في رحيل رئيسي

09:52

الأردن الرابع عربياً و 35 عالمياً في معدل سرعات الإنترنت

09:37

الإعلان عن مقتل قائد سرية إسرائيلي بمعارك غزة

09:33

الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة

09:30

وثائق مسربة تكشف تورط إدارة بايدن في مجاعة غزة

09:21

تأجيل زيارة ولي عهد السعودية لليابان بسبب حالة الملك سلمان الصحية

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه