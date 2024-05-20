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الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

منذ ساعة واحدة
الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة رئيسها إبراهيم رئيسي.
وكتب جلالته على صفحته على منصة (x): “أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب”.


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