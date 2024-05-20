الأردن الرابع عربياً و 35 عالمياً في معدل سرعات الإنترنت

وطنا اليوم:احتل الأردن المرتبة الرابعة عربيا بسرعة الأنترنت، في سنة 2024، بسرعة بلغت 142 ميغا بايت في الثانية، والمرتبة ال35 عالميا بسرعة الإنترنت، بحسب موقع Speedtest Global Index.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والثانية عالميا، بسرعة بلغت 276 ميغابايت في ثانية، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا، وال29 عالميا، بواقع 171 ميغابايت في الثانية، وقطر في المرتبة الثالثة عربيا و29 عالميا، بسرعة إنترنت بلغت 156 ميغابايت في الثانية.

أما السعودية فقد جاءت في المرتبة الخامسة عربيا، و46 عالميا، بسرعة إنترنت بلغت 112 ميغابايت في الثانية، وتلتها البحرين في المرتبة السادسة عربيا، و63 عالميا، بسرعة بلغت 89 ميغابايت في الثانية.

وجاءت فلسطين في المرتبة السابعة عربيا، و85 عالميا، بواقع سرعة بلغت 67 ميغا بايت في الثانية، ومصر في المرتبة الثامنة عربيا، و86 عالميا بسرعة بلغت 65 ميغابايت في الثانية.

أما عُمان فقد جاءت في المرتبة التاسعة عربيا، و91 عالميا، بسرعة بلغت 91 ميغابايت في الثانية.

وجاءت العراق في المرتبة العاشرة عربيا، و122 عالميا، بواقع سرعة بلغت 34 ميغابايت في الثانية