الإعلان عن مقتل قائد سرية إسرائيلي بمعارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، مقتل أحد ضباطه، متأثرا بإصابة تعرض لها، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال؛ إن “الرائد غال شبات 24 عاما، هو قائد سرية السهم في الكتيبة 202، لواء المظليين 35، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في 15 أيار/ مايو، بنيران المقاومة شمال قطاع غزة.

والتحق شبات، بجنديين آخرين، أعلن الاحتلال مقتلهما، صباح الأحد، من لواء جفعاتي، خلال معارك مع المقاومة في رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى ضباط وجنود الاحتلال، منذ بداية الشهر الجاري، إلى 25 قتيلا، في الوقت الذي تؤكد المقاومة أن الأعداد أضعاف ذلك، ويلجأ جيش الاحتلال لإخفاء حقيقة ما يجري على الأرض.

إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن عمليات مشتركة، تصدت خلالها لقوات الاحتلال، المتوغلة في مخيم جباليا، مؤكدة إلحاق خسائر في صفوفها.

وأوضحت في بيان مشترك، أن مقاتليها، اشتبكوا مع قوة خاصة للاحتلال، تحصنت خلف مسجد الشهيد عماد عقل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أشارت في بيان آخر، إلى هجوم مشترك، أجهزوا فيه على قوة أخرى للاحتلال،

والإجهاز على قوة أخرى في شارع الألباني، كما تمكنوا من تفجير دبابة “ميركفاه” بعبوة ناسفة في شارع العجارمة بالمخيم.