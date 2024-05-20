الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة

وطنا اليوم:دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الشركات الصناعية للاستفادة من الجولة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة، والتي ينتهي موعد ااستقبال طلبات الدعم لها بتاريخ 15/6/2024.

واضاف الجغبير ان صندوق دعم الصناعة يقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

واوضح الجغبير أن الدعم المالي المتوفر من خلال هذه البرامج والتي تصل قيمتها للبرامج الثلاث المفتوحة حاليا يصل الى 285 ألف دينار للمنشآت الصغيرة و435 ألف دينار للمنشآت المتوسطة والى 535 ألف دينار للمنشآت الكبيرة.

واشار الجغبير بأن المخصصات المالية المتوفرة للجولة الثانية والنهائية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات هي 31 مليون دينار سيتم تقديمها الى ما لا يقل عن 153 منشأة صناعية والمخصصات المالية المرصودة لبرنامج تحديث الصناعية هي 6.2 مليون دينار سيتم تقديمها الى ما لا يقل عن 62 منشأة صناعية في حين ان المخصصات المالية لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هي 350 ألف دينار سيتم تقديمها الى ما لا يقل عن 45 منشأة صناعية.

يذكر بأن المخصصات الاجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها 41.5 مليون دينار لـ 339 منشأة صناعية وسيتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات والتي جميعها أموال غير مستردة.