تأجيل زيارة ولي عهد السعودية لليابان بسبب حالة الملك سلمان الصحية

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانيّة، الاثنين، أنّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجّل زيارته التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى اليابان بسبب “الحالة الصحّية” لوالده الملك سلمان.

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أنّ فحوصًا طبّية أجريت للملك سلمان بن عبد العزيز (88 عامًا) أظهرت أنّه يعاني التهابًا في الرئة، مشيرًا إلى أنّ الأطباء أعدّوا له برنامجًا علاجيًا قوامه مضادّ حيوي.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانيّة يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي دوري إنّ زيارة بن سلمان المقرّرة في 10 أيّار/مايو والتي كان مفترضًا أن تجري من الاثنين حتى الخميس “ستُعاد جدولتها بين البلدين”.

وكان الهدف من هذه الرحلة وهي الأولى لوليّ العهد السعودي إلى اليابان منذ عام 2019 أن تكون فرصة للرياض وطوكيو لتكثيف علاقاتهما الاقتصادية المهمة خصوصًا في مجال الطاقة.

وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط.

وتسعى شركات يابانيّة في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا في الخليج بغرض استخدام هذا الغاز في محطّات إنتاج الطاقة الحراريّة اليابانيّة، وفي حين تهدف هذه الوسيلة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنّها تلقى اعتراض منظّمات حماية البيئة.