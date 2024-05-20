من هي المسيرة التركية الخارقة التي حددت موقع طائرة الرئيس الإيراني

وطنا اليوم:أرسلت السلطات التركية طائرة “أقينجي”، وهي طائرة مسيرة بدون طيار ذات قدرات عالية، في مهمة للبحث عن حطام طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، ومن بينهم وزير الخارجية عبدالأمير عبداللهيان.

مواصفات أقينجي

نوع الطائرة: قتالية بدون طيار ذات قدرة تحمل طويلة وتطير على ارتفاعات عالية.

الشركة المطورة: شركة صناعة الدفاع بيكار ومقرها تركيا.

تاريخ الإدراج: دخلت الخدمة العسكرية التركية في 29 أغسطس 2021.

الوزن: أكثر من 5500 كجم.

المحركات: تعمل بمحركين توربينيين.

الحمولة: تزيد عن 1350 كجم، تشمل حمولة قتالية.

القدرات القتالية: قادرة على أداء قتال جو-جو.

التجهيزات: مزودة بأنظمة الدعم الإلكتروني والهجوم المضاد، أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية المزدوجة، رادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام.

الطرازات: تشمل ثلاثة طرازات وهي أقينجي أ، أقينجي ب، وأقينجي ج، تختلف في أنواع محركاتها.

تطورات البحث

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية استطاعت الطائرة التركية تحديد موقع مكان حطام طائرة الرئيس الإسراني إبراهيم رئيسي.

وحددت المسيرة التركية موقع الحطام من خلال رصد مصدر حرارة محتمل لموقع التحطم.

وكان الرئيس الإيراني ومرافقيه يستقلون طائرة من طراز بيل 212، وتعرف بـ “دبور الجحيم”.

عمليات تطوير الطائرة

وظهرت الصور الأولى للطائرة في يونيو عام 2018.

بينما بدأ تجميع الطائرة في أغسطس 2019 باستخدام محرك AI-450C من شركة تصنيع محركات أوكرانية، وأول اختبار للمحرك أجري في 1 سبتمبر 2019.

فيما كانت الرحلة الأولى للطائرة في 6 ديسمبر 2019 وهبطت بنجاح بعد رحلة تجريبية مدتها 16 دقيقة.

أصل التسمية

ويشار إلى أن اسم أقينجي يعتبر اسما تركيا كان يُطلق على سلاح الفرسان الحدودي في الإمبراطورية العثمانية لشن هجمات على الدول المعادية.

أما بيرقدار فهو اسم عائلة سلجوق بيرقدار، مخترع المسيّرة التركية.