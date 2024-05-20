اضواء أورنج الأردن تطلق حلول الابتكار الأحدث لخدمة الفايبر

وطنا البوم_

– أصدرت هيئة تنظيم النقل البري بيانًا توضيحيًا، اليوم الأحد، حول حادثة وفاة طفل سقط من حافلة في إربد.

وأوضحت الهيئة بشأن الطفل البالغ من العمر 7 سنوات والذي توفي إثر سقوطه من باص ركوب صغير خاص في منطقة حي المداحل بلواء الطيبة في محافظة إربد، أن هذه الحافلة غير تابعة لهيئة تنظيم النقل البري.

وأضافت أنه بموجب الانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية، فإن أسطول وسائط النقل المدرسي هو أسطول حديث، حيث لا يزيد عمر هذه الوسائط على (5) سنوات من تاريخ الصنع، وبمدة تشغيلية تبلغ (15- 20) سنة.

وتابعت: كما أن المواصفات والشروط الفنية اللازم توافرها في هذه الوسائط هي مواصفات وفق تعليمات تجهيزات المركبات الصادر بموجب قانون السير وبما يضمن توفير كافة متطلبات السلامة العامة ورفع مستوى الأمان ومن هذه المواصفات ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق عند عبور الطالب للطريق (شاخصة قف يدوية)، وأن تكون النوافذ مؤمنه بحماية تضمن عدم إخراج اليد أو الرأس كما تؤمن تهوية كافية للمركبات التى نوافذها متحركة.

وأردفت الهيئة أن وسائط النقل المدرسي المرخصة من الهيئة عليها ان تقوم بفحص دوري بمعدل (6) أشهر تبدأ من تاريخ تجديد الترخيص وتمنح تصريح صلاحية فنية صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركات ويجدد كل (6) أشهر.

كما يتوجب على كل حافلة من هذه الوسائط أن تضع ملصقًا تعريفيًا على جانب هذة الواسطة يحتوى على الملصق عبارة (النقل المدرسي للطلاب).

أما الشروط التى وضعتها الهيئة ضمن تعليماتها والواجب التزام السائق بها فذكرت أنها: التأكد من صلاحية واسطة النقل المدرسي قبل الإنطلاق من خلال الإلتزام بإجراء الفحص اليومي لواسطة النقل المدرسي قبل القيادة بما في ذلك فحص المصابيح والإطارات وهيكل واسطة النقل المدرسي والمقاعد والإحتفاظ بقوائم الفحص وإبلاغ إدارة المكتب بأي خلل، عدم قيادة واسطة النقل المدرسي بسرعة تزيد عن الحد القانوني المسموح به، والإلتزام بالمواعيد التى تحدد له لتقديم الخدمة على أن يكون حضور الطلاب للمدرسة أو الروضة صباحًا قبل بدء الإصطفاف الصباحي مع الإلتزام بإحضار واسطة النقل المدرسي أمام المدرسة أو الروضة قبل نهاية الدوام المدرسي بنصف ساعة على الأقل.

وشددت الهيئة على أنه يجب على السائق تشغيل الإضاءة الحمراء المتقطعة عند تحميل وتنزيل الطلاب وإطفاء الإضاءة عند المسير، وعدم الحركة قبل أن يجلس الطلبة في أماكنهم وعدم تحميل طلاب زيادة عن العدد المسموح، التأكد من إستخدام جميع ركاب الحافلة لأحزمة الأمان قبل البدء بالمسير، تنزيل الطلاب في أقرب مكان آمن من باب المدرسة، والإلتزام بالسير على المسرب الأيمن بإستمرار، إضافة لعدم قيادة الحافلة في حالة المرض أو النعاس أو الإجهاد وعدم تناول الطعام أو الشراب أو إستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم التدخين أو السماح للغير بالتدخين داخل الحافلة في أي وقت من الأوقات.

وبين الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة في حال ضبطت أي واسطة نقل تقوم بنقل الطلاب بخلاف الحافلات المشار إليها هي وسائط مخالفة وتعرض أبناءنا الطلبة للخطر لإفتقارها لأدنى متطلبات السلامة العامة، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بتشديد الرقابة على وسائط النقل المرخصة لديها.

وأوضحت وشاح أن عدد شركات النقل المدرسي المرخصة لغاية الآن (27) شركة، بواقع (1722) واسطة نقل، موزعة على النحو التالي وبحسب النطاق الجغرافي المقدم من المشغلين في هذا النمط: (1359) في محافظة العاصمة، و(2) في محافظة إربد، و(241) في البلقاء، و(146) في محافظة الزرقاء.

ودعت إلى من يرغب في الإستثمار في هذا النمط أن يتقدم للهيئة بطلب تشغيل لتقديم خدمة نقل طلاب المدارس وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث مازالت بعض مناطق المملكة تفتقر إلى مثل هذه الخدمة ومازالت تعتمد على وسائط النقل المخالفة.