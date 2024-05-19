بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية

– بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، ومدير دائرة البحوث الزراعية في هيئة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي العراقي، الدكتور حميد عودة، التعاون في المجالات الزراعية المتعلقة بالثروة النباتية والحيوانية، لاسيما المتعلقة بالزراعة النسيجية للنخيل والإستزراع السمكي والزراعات المحمية.

وقال حداد إن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار العلمية بين الدولتين الشقيقتين في المجالات الزراعية وخاصة المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية ورفع كفاءة إستخدام المياه، لافتًا إلى أن العراق من الدول الرائدة في المجالات الزراعية والتي حققت الإكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير.

بدوره، أثنى عودة على جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا من خلال الإنتشار الجغرافي للمحطات البحثية والمنتشرة على إمتداد البيئات الزراعية الأردنية، علاوة على الدور المتقدم الذي يلعبه المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال توظيف الإبتكار في القطاع الزراعي من خلال حاضنة الإبتكار وريادة الأعمال الزراعية والخدمات المخبرية التي يقدمها المركز المزارعين والقطاع الزراعي، مثمنًا دور جمعية البحوث والإستشارات الزراعية وشركة الغوطة الإنشائية العامة العراقية للتنسيق وتنظيم التعاون.

من جانبه، قدم مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشبلي موجزًا عن عمل التعاونيات الزراعية الأردنية ودورها في تمكين المجتمعات الزراعية ونقل التكنولوجيا والتي أخذت على عاتقها تطوير القطاع الزراعي وجمعية البحوث والإستشارات الزراعية مثلاً للجمعيات الرائدة في المملكة.

وبين رئيس جمعية البحوث والإستشارات الزراعية المهندس سمير سلمان أن الجمعية تسعى للتشبيك مع الدول الصديقة والشقيقة لتأطير العمل البحثي والجلوس سويًا لإجتراء الحلول في القطاع الزراعي وتمكين العاملين في مجال البحث العلمي.

من جهته، لفت المدير التنفيذي لشركة الغوطة للمقاولات العامة المهندس أسامة ذنون إلى أهمية التشبيك بين البلدين في مجال نقل التقانات الزراعية والتكنولوجيا وتبادل الخبرات، مبديًا إستعداده لتقديم يد العون لجميع المؤسسات الوطنية والتي تعني في نقل التكنولوجيا الحديثة.

وجاءت المباحثات على هامش الدورة التدريبية في مجال تقانات الزراعة المحمية التي نظمتها جمعية البحوث والإستشارات الزراعية التعاونية وشركة الغوطة للمقاولات الإنشائية العامة العراقية لتطوير مهارات كادر مركز تكنولوجيا البذور ضمن تخصيصات برنامج الأمن الغذائي لحكومة محافظة نينوى المحلية.