بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة “ابو يمن” يتأهل إلى أولمبياد باريس 

منذ ساعتين
لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة “ابو يمن” يتأهل إلى أولمبياد باريس 

وطنا اليوم

نجح لاعب المنتخب الوطني الأردني، لكرة الطاولة “زيد ابو يمن” بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس (2024)” عقب فوزه بلقب تصفية التأهل لمنطقة غرب آسيا.

 

ونجح “ابو يمن” وهو من لاعبي نشامى الأمن العام، في صفوف المنتخب الوطني، من حصد بطاقة التأهل ضمن منافسات التصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا والمقامة في مدينة السليمانية العراقية بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب البحريني راشد سند وبنتيجة (1-4) .

 

وبهذا التأهل يلتحق “ابو يمن” بركب المتأهلين من لاعبي الأمن العام ضمن صفوف المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة “باريس2024” إلى (4) لاعبين ، من أصل (7) لاعبين ، حيث تأهل في رياضة التايكوندو اللاعبين “جوليانا الصادق ، صالح الشرباتي” وفي رياضة الملاكمة “عبادة الكسبة” .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:23

بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية

20:48

البرلمان المصري يناقش اتخاذ إجراءات عاجلة ضد شركات النقل الذكي

20:41

واشنطن تتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني وبايدن يقطع إجازته

20:34

مانشستر سيتي بطلًا لـ الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي

20:26

إسلاميو الأردن يقررون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

20:19

القناة الـ13: لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني

19:59

إيقاف رئيس نادي الحسين إربد مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار

19:34

مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

19:31

البورد الدولي لعلماء التنمية يطلق الملتقى العربي الأول أردنيا للطب التكميلي

19:27

الهيئة المستقلة: الشباب مطالب بالتعامل مع الانتخابات على أنها خيارات بين برامج

19:23

الملك يستقبل وزير الدفاع السنغافوري ويحذر من عواقب العملية العسكرية في رفح

19:20

البلقاء التطبيقية تشارك صقور سلاح الجو الملكي في إنزال المساعدات على الاهل في قطاع غزه

وفيات
وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024