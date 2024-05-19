لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة “ابو يمن” يتأهل إلى أولمبياد باريس 

وطنا اليوم

نجح لاعب المنتخب الوطني الأردني، لكرة الطاولة “زيد ابو يمن” بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس (2024)” عقب فوزه بلقب تصفية التأهل لمنطقة غرب آسيا.

ونجح “ابو يمن” وهو من لاعبي نشامى الأمن العام، في صفوف المنتخب الوطني، من حصد بطاقة التأهل ضمن منافسات التصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا والمقامة في مدينة السليمانية العراقية بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب البحريني راشد سند وبنتيجة (1-4) .

وبهذا التأهل يلتحق “ابو يمن” بركب المتأهلين من لاعبي الأمن العام ضمن صفوف المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة “باريس2024” إلى (4) لاعبين ، من أصل (7) لاعبين ، حيث تأهل في رياضة التايكوندو اللاعبين “جوليانا الصادق ، صالح الشرباتي” وفي رياضة الملاكمة “عبادة الكسبة” .