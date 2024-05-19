واشنطن تتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني وبايدن يقطع إجازته

وطنا اليوم:قطع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إجازته وعاد للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر البيت الأبيض أنه “تم إطلاع الرئيس بايدن على تقارير بشأن حادثة مروحية الرئيس الإيراني”.

وذكر مسؤول بالبنتاغون أن “رؤساء أركان الجيش على تواصل مع القيادة الوسطى لمتابعة تطورات إيران”.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارة تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد الليهان لمصاعب في الهبوط.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه يشعر بقلق بالغ بسبب الأخبار التي تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني قامت بهبوط اضطراري.

وكان علييف ورئيسي شاركا صباح اليوم في مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي”، وهو السد الحدودي المشترك الثالث بين إيران وأذربيجان، وقام مهندسون إيرانيون ببنائه، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وفي السياق، أعلنت الحكومة العراقية أنها عرضت على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها.

وفي ردود الفعل الدولية أيضا، عبر الرئيس الباكستاني آصف زرداري عن قلقه البالغ من الأنباء عن حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين.

وكان التلفزيون الإيراني أفاد بتعرض طائرة مروحية، في موكب يقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين؛ لحادث.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن تقارير أولية ذكرت أن المروحية هبطت هبوطا صعبا في محافظة أذربيجان الشرقية.

ولاحقا قالت وكالة مهر للأنباء إن المروحية التي كانت تقل رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

واختفت المروحية في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف، وتوجهت عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية إلى المنطقة.