إسلاميو الأردن يقررون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

وطنا اليوم:أعلن حزب جيهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الأحد المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيلول المقبل.

وقال الحزب في بيان، إن مجلس شورى الحزب قرر في اجتماع استثنائي ، الاحد ، المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

وقال الحزب في بيان له ، ان مجلس شورى الحزب وجه المكتب التنفيذي للعمل على إنجاح الأهداف المرجوة من مشاركة الحزب من خلال اللجان الفنية المختصة بإدارة العملية الانتخابية، ومتابعة المستجدات بشكل مستمر المرتبطة بضوابط وضمانات النزاهة الرسمية وسلامة الإجراءات في العملية الانتخابية وعلى ضوء ذلك يتم تقدير الموقف من الانتخابات.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

حول الموقف من الانتخابات النيابية القادمة 2024

اجتمع مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الأحد 19/5/2024 في اجتماع استثنائي لمناقشة الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة 2024 بعد أن تم تحديد موعدها في العاشر من شهر أيلول القادم بإذن الله تعالى وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس واستحضار المستجدات المرتبطة بالتحديات الداخلية والخارجية وما يحيط بالوطن والأمة، وكذلك استعراض الدور المطلوب من الحزب في تحقيق الأهداف المرتبطة بالمساهمة في معالجة الاشكالات المتراكمة والنهوض بالوطن شعباً ومقدرات وحمايته من أي تهديد والمساهمة في الموقف الوطني ضمن الدور المطلوب في مواجهة الأطماع الصهيونية والاعتداء على الأمة وأبنائها

فقد قرر مجلس شورى الحزب المشاركة في الانتخابات القادمة وتوجيه المكتب التنفيذي للعمل على إنجاح الأهداف المرجوة من مشاركة الحزب من خلال اللجان الفنية المختصة بإدارة العملية الانتخابية، ومتابعة المستجدات بشكل مستمر المرتبطة بضوابط وضمانات النزاهة الرسمية وسلامة الإجراءات في العملية الانتخابية وعلى ضوء ذلك يتم تقدير الموقف من الانتخابات