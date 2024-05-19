القناة الـ13: لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني

وطنا اليوم:نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه “لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني”.

وتجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد، في شمال غرب إيران، للعثور على مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد تعرضها لـ”حادث” وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي، إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل “ظروف جوية غير مواتية” بما في ذلك الضباب.

وأرسلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، بحسب المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إیران، بابك یکتابرست الذي قال: “لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف” على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.