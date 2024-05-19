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إيقاف رئيس نادي الحسين إربد مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار

منذ 20 ثانية
إيقاف رئيس نادي الحسين إربد مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار

وطنا اليوم:قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف رئيس نادي الحسين إربد، عامر أبو عبيد، مباراة رسمية واحدة، وتغريمه 500 دينار.
وجاءت العقوبة التي أعلن عنها اتحاد الكرة بسبب مخالفة أبو عبيد التعليمات خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مغير السرحان بدوري المحترفين.
كما قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي الحسين إربد 800 دينار، إضافة إلى تغريم نادي شباب العقبة 100 دينار.
وقررت اللجنة أيضا إيقاع جملة من العقوبات في مختلف الدرجات بسبب مخالفة التعليمات.


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