البورد الدولي لعلماء التنمية يطلق الملتقى العربي الأول أردنيا للطب التكميلي

وطنا اليوم_

عمان 18 أيار 2024

أطلق البورد الدولي لعلماء التنمية البشرية يوم أمس السبت فعاليات الملتقى العربي للطب التكميلي في العاصمة عمان بحضور معالي الاستاذ الدكتور محمود الخرابشة وسعادة رئيس نقابة المهن الطبية الدكتور محمد غانم وعدد من المشاركين والمتميزين بهذا المجال .

راعي الحفل معالي الدكتور محمود الخرابشة قال الطب التكميلي الكل يحتاجه وفي حالات كثيرة قد لا يصل اليها الجراحين، وهو موجود في كل انحاء العالم وتحدث عن تجربة إيجابية قد مر بها واعتبرها فريدة من نوعها.

الدكتور محمد غانم رئيس نقابة العاملين بالمهن الصحية والطبية أكد أن هنالك وجهات نظر حول الطب البديل او ما يسمونه الطب الحديث ولكنه ليس حديثا وموجود على مر السنين والعصور وتطور مع تطور المجتمعات وأن محمد ابو بكر الرازي من المؤسسين بهذا العلم.

مدير عام البورد الدولي لعلماء التنمية البشرية الدكتورة تمارا عبدالنور قالت تأتي أهمية هذا الملتقى لتنظيم سبل التعاون في مجال التدريب والبحث وتبادل الخبرات ىالاستفادة من التشريعات الدولية في مجال الطب البديل ومناقشة فرص التعامل الدولية والمحلية وطرح مستجدات الأبحاث العلمية وممارسات الطب البديل وإيجاد إلية لتنظيم هذا القطاع وفق إستراتيجية واضحة طويلة الأمد.

ونطلقت فعاليات الملتقى العربي للطب التكميلي في العاصمة عمان تزامناً مع أعياد المملكة باليوبيل الفضي احتفاءً بجلوس جلالة الملك على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية.

وبالختام تم تكريم المشاركين في الملتقى ومنح دروع تميز للمتميزين بالطب التكميلي على المستوى الاردني والعربي.