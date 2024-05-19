الملك يستقبل وزير الدفاع السنغافوري ويحذر من عواقب العملية العسكرية في رفح

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وزير الدفاع السنغافوري الدكتور نيغ إينغ هين.

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات في المنطقة، إذ جدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الدفاعية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.