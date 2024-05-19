بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

العيسوي يعزي آل حداد والعودات

منذ ساعتين
العيسوي يعزي آل حداد والعودات

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة آل حداد بوفاة النائب السابق، اللواء الركن المتقاعد، راجي نور حداد، وإلى عشيرة العودات بوفاة تمام عيد العودات، أرملة المرحوم صالح ظاهر العودات .
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل حداد وعشيرة العودات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

مانشستر سيتي بطلًا لـ الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي

20:26

إسلاميو الأردن يقررون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

20:19

القناة الـ13: لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني

19:59

إيقاف رئيس نادي الحسين إربد مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار

19:34

مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

19:31

البورد الدولي لعلماء التنمية يطلق الملتقى العربي الأول أردنيا للطب التكميلي

19:27

الهيئة المستقلة: الشباب مطالب بالتعامل مع الانتخابات على أنها خيارات بين برامج

19:23

الملك يستقبل وزير الدفاع السنغافوري ويحذر من عواقب العملية العسكرية في رفح

19:20

البلقاء التطبيقية تشارك صقور سلاح الجو الملكي في إنزال المساعدات على الاهل في قطاع غزه

19:16

Orange Jordan Launches Latest Cutting-Edge Innovative Fiber Solutions

19:14

الغذاء والدواء واتحاد منتجي الأدوية يبحثان سبل تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية

19:11

للعام الثاني على التوالي “الأردني الكويتي” أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024

وفيات
وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024