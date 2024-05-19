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قرارات مجلس الوزراء الأحد – تفاصيل

منذ ساعة واحدة
قرارات مجلس الوزراء الأحد – تفاصيل

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِقة بقطاع المشتقَات البتروليَة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِظام نظراً لوجود بعض الأنشطة المتعلِقة بقطاع المشتقَات البتروليَة التي تتمُ ممارستها دون تحديد الرُسوم الواجب استيفاؤها عنها، وبالتَالي يتطلَب الأمر تحديد الرُسوم على هذه الأنشطة.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين محمود عبدالله إبراهيم الشَعلان أميناً عامَاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي


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