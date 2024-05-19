بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحذير من المجاعة .. الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات الى غزة

منذ ساعة واحدة
تحذير من المجاعة .. الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات الى غزة

وطناا اليوم:حذرت الأمم المتحدة الأحد من خطر المجاعة في قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق المعابر وتمنع 3 آلاف شاحنة مساعدات من دخول القطاع.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن المجاعة في شمال غزة وشيكة.
وشدد على أن سكان غزة يواجهون أزمة لا يمكن تحملها في ظل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وعدم توفير المساعدات لشمال القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال يمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات ويمنع 690 مريضا وجريحا من السفر للعلاج.
وأضاف أن الاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 13 مما يضاعف الأزمة الإنسانية.
في السياق ذاته، أفاد مصدر بأن إسرائيليين متطرفين اعتدوا على شاحنات تنقل مساعدات إلى قطاع غزة بعد خروجها من معبر ترقوميا بالضفة الغربية.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الأحد، مفاجأة بشأن الجهة التي تقف أحيانا خلف حوادث استهداف شاحنات المساعدات التي تتجه إلى غزة وإتلاف حمولتها.
وخلال الأيام الماضية، شهدت شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة عدة حوادث تخريب نفذها متطرفون إسرائيليون، الذين يطالبون بوقف تقديم المساعدات إلى القطاع.
وأوضحت “يديعوت أحرنوت” أن تخريب هذه الشاحنات “أحيانا ما يكون وراءه جنود إسرائيليون، إذ يعطون المتطرفين معلومات عن خط سير هذه المركبات”.
الى ذلك فقد ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة كل المؤسسات الإنسانية إدخال الأدوية للقطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله للمعابر.

تدهور القطاع الصحي
وحذرت الوزارة في بيان من أن النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية يهدد حياة المرضى ويعرقل تقديم خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والرعاية الأولية والعديد من الخدمات.
وقال مدير مستشفى كمال عدوان “نعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية ونناشد العالم الالتفات إلينا”.
وأضاف “وصل إلينا منذ أمس نحو 60 شهيدا جلهم نساء وأطفال إثر قصف مربع سكني مكتظ بجباليا”.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فقال إن نصف سكان غزة على الطرقات ومجبرون على النزوح.
ولفت إلى أنه ليست لدى الناس في غزة خيارات أخرى إلا العودة للمنازل المهدمة، قائلا إن المساعدات تصل بشكل هزيل.
وأضاف لازاريني “حان الوقت لبدء التحقيق ومساءلة من يرتكب الاعتداءات في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

42 ألف مراجع للمستشفى الأردني في نابلس منذ آذار

16:34

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

16:03

تعرض طائرة مروحية على متنها رئيس إيران لحادث

15:49

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة منذ بدء العدوان

15:43

وفاة 14 شخصا بحادث انقلاب حافلة في السعودية

15:08

حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأرصفة في مخيم الوحدات

14:47

بيان هام من النفل بعد وفاة طفل سقط من باص في اربد

14:39

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة ويمنع الطواقم الطبية من تقديم العلاج

14:34

التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة 20 سنة

13:59

الجامعة الأردنية : ما يحدث هو مشهد ديمقراطي وليس مشاجرة

13:46

سنضرب في العمق اللبناني.. اسرائيل تهدد حزب الله بالتصعيد

13:39

لازاريني من عمّان: لا مكان آمن في غزة والمساعدات تصل بالقطارة

وفيات
وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024