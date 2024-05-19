تعرض طائرة مروحية على متنها رئيس إيران لحادث

وطنا اليوم:أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

وقال التلفزيون الإيراني ان فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل أكثر عن الحادث.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

ويعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل ثورة عام 1979.