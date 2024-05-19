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ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة منذ بدء العدوان

منذ 57 ثانية
ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة منذ بدء العدوان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35456 شهيدا و79476 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 226 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و110 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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